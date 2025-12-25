Stanotte a Torino, con Alberto Angela stasera su Rai1

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 25 dicembre 2025, su Rai1 in prima serata (dalle 21:30) va in onda lo speciale Stanotte a Torino con Alberto Angela. È questo il regalo di Natale della Rai: un viaggio notturno affascinante ed elegante nella capitale sabauda, tra piazze illuminate, tesori nascosti, caffè storici e atmosfere magiche che solo la notte sa regalare.

Alberto Angela ci porterà alla scoperta di una Torino dai mille primati storici e culturali, con incontri davvero speciali: Luciana Littizzetto (torinese doc) ci guiderà tra tradizioni, curiosità e l’anima più autentica della città

Giancarlo Giannini interpreterà Fred Buscaglione, con un omaggio musicale di Francesco Gabbani nella splendida cornice barocca della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

E poi i protagonisti dello sport, con Alessandro Del Piero che racconterà il suo legame speciale con Torino e la Juventus, Jean Alesi che al Museo Nazionale dell’Automobile rivivrà gli anni d’oro della Formula 1 e la discobola Daisy Osakue. Spazio anche alle ATP Finals e al ricordo delle Olimpiadi 2006 con Evelina Christillin.

Vedremo anche una performance dei Subsonica dalle Officine Grandi Riparazioni con un brano dedicato a Torino, la magia della Reggia di Venaria Reale, vero gioiello barocco che rivaleggiava con le capitali europee

e al Museo della Radio e Televisione al Centro Rai intitolato a Piero Angela. La serata si chiuderà con l’augurio natalizio del Coro del Teatro Regio.