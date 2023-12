Il ritorno di Mary Poppins, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il ritorno di Mary Poppins – remake e sequel del classico Disney uscito nel 2018. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il ritorno di Mary Poppins – Trama

Il ritorno di Mary Poppins è un film del 2018 diretto da Rob Marshall e interpretato da Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Julie Walters e Colin Firth.

Il film è ambientato a Londra nel 1934, 25 anni dopo gli eventi del primo film. Michael Banks è ora un uomo adulto e vedovo, che vive con i suoi tre figli Annabel, John e Georgie al numero 17 di Viale dei Ciliegi. La famiglia è in difficoltà finanziarie dopo la morte di Mary Poppins.

Un giorno, Mary Poppins torna nella vita di Michael e dei suoi figli, portando con sé la sua magia e il suo buon umore. Con l’aiuto di Jack, un lampionaio che vive nel mondo di Mary Poppins, la famiglia Banks imparerà a superare le difficoltà e a ritrovare la gioia di vivere.

Il ritorno di Mary Poppins – Cast

Il cast principale include:

Emily Blunt interpreta Mary Poppins, la tata magica che torna nella vita della famiglia Banks.

Lin-Manuel Miranda interpreta Jack, il lampionaio che vive nel mondo di Mary Poppins.

Ben Whishaw interpreta Michael Banks, il figlio maggiore di Jane e Michael Banks.

Emily Mortimer interpreta Jane Banks, la figlia maggiore di Jane e Michael Banks.

Pixie Davies interpreta Annabel Banks, la figlia di Michael Banks.

Nathanael Saleh interpreta John Banks, il figlio di Michael Banks.

Joel Dawson interpreta Georgie Banks, il figlio minore di Michael Banks.

Julie Walters interpreta Ellen, la governante della famiglia Banks.

Colin Firth interpreta William Weatherall Wilkins, il nuovo direttore della banca di Londra.

Meryl Streep interpreta Topsy Turvy, la cugina di Mary Poppins.