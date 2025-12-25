Soul, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Soul. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Soul – Trama

Soul (titolo completo: Soul: Quando un’anima si perde), è un film d’animazione Disney Pixar del 2020, vincitore di 2 Premi Oscar (miglior film d’animazione e miglior colonna sonora), che mescola jazz, filosofia esistenziale e tanta emozione.

Joe Gardner è un appassionato insegnante di musica delle scuole medie a New York, che sogna da sempre di diventare un grande musicista jazz. Proprio quando sembra che il suo grande momento stia arrivando, un incidente lo catapulta in un’avventura straordinaria: la sua anima si separa dal corpo e finisce nell'”Antemondo”, il luogo magico dove le nuove anime sviluppano personalità, passioni e la famosa “scintilla” prima di nascere sulla Terra.

Qui Joe incontra 22, un’anima cinica e disillusa che da secoli rifiuta di andare sulla Terra perché non capisce cosa ci sia di bello nella vita umana. Insieme, tra jazz club, New York by night e riflessioni profonde, scopriranno cosa significhi davvero vivere, apprezzare i momenti quotidiani e trovare il senso dell’esistenza.

Soul – Cast

Joe Gardner → Jamie Foxx (originale) / Neri Marcorè (italiano)

22 → Tina Fey (originale) / Paola Cortellesi (italiano)

Dorothea Williams (la jazzista leggendaria) → Angela Bassett / Rossella Izzo

Libba Gardner (madre di Joe) → Phylicia Rashād / Ludovica Modugno

Curley → Questlove / Fabrizio Vidale

Terry (contabile dell’Oltremondo) → Rachel House / Perla Liberatori

Spartivento (Moonwind) → Graham Norton / Oreste Baldini

Nel doppiaggio italiano ci sono anche cameo speciali: Paola Egonu (Sognaluna), Jonis Bascir (Dez il barbiere), David Blank (cantante metro), Paola Turani (Maria Antonietta), Marta Losito e Giulia Penna.