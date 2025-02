Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Secret Team 355. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Secret Team 355 – Trama

Il film segue la storia di un’arma top-secret che cade nelle mani di un’organizzazione criminale internazionale. Un gruppo di agenti segreti donne, provenienti da varie agenzie di intelligence globali, si unisce per recuperare questa arma e prevenire un disastro globale. La trama si sviluppa attraverso una serie di missioni internazionali, da Bogotà a Parigi, dal Marocco a Shanghai, con le protagoniste che devono superare diffidenze reciproche per formare un’alleanza efficace.

Secret Team 355 – Cast

Jessica Chastain come Mason Brown “Mace” – Una agente della CIA sotto copertura.

Lupita Nyong’o come Khadijah – Una ex agente dell’MI6 e esperta informatica.

Penélope Cruz come Graciela – Una psicologa e spia colombiana.

Diane Kruger come Marie – Un’agente tedesca.

Fan Bingbing come Lin Mi Sheng – Un’agente dei servizi segreti cinesi.

Sebastian Stan come Nick Fowler – Un agente che ha un passato con Mace.

Edgar Ramírez come Luis Rojas – Un agente del DNI (Defense Intelligence Agency).

