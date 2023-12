Independence Day – Rigenerazione, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Independence Day – Rigenerazione (Film), secondo episodio della saga che ha debuttato sullo stesso canale venerdì scorso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Independence Day – Rigenerazione (Film) – Trama

Independence Day: Rigenerazione è un film del 2016 diretto da Roland Emmerich. È il sequel del film Independence Day del 1996. Il film è ambientato 20 anni dopo l’invasione aliena del 1996. L’umanità ha ricostruito il mondo e sviluppato nuove tecnologie per difendersi da una possibile nuova invasione.

David Levinson (Jeff Goldblum), l’eroe del primo film, è ora il direttore del programma Difesa Spazio Terra. Jake Morrison (Liam Hemsworth), un giovane pilota dell’USAF, è figlio di uno dei membri della squadra che ha sconfitto gli alieni nel primo film.

Gli alieni tornano e attaccano la Terra con una nuova flotta ancora più potente. L’umanità è costretta a ricorrere a tutte le sue risorse per difendersi.

Independence Day – Rigenerazione (Film) – Cast

Il cast principale include:

Liam Hemsworth: Jake Morrison

Bill Pullman: Thomas J. Whitmore

Jeff Goldblum: David Levinson

Jessie Usher: Dylan Dubrow-Hiller

Maika Monroe: Patricia Whitmore

Sela Ward: Marilyn Whitmore

William Fichtner: Generale Adams