Rumba therapy, film su Rai1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Rumba therapy. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Rumba therapy – Trama

“Rumba Therapy” è una commedia sentimentale francese che racconta la storia di Tony, un uomo solitario e burbero che, dopo aver subito un infarto, decide di affrontare il suo passato. Da anni ha abbandonato la moglie e la figlia appena nata, ma ora sente il bisogno di riallacciare i rapporti con loro.

Scopre che sua figlia, Maria, è diventata un’insegnante di rumba a Parigi. Per avvicinarsi a lei, Tony decide di iscriversi al suo corso di ballo, nascondendo la sua vera identità.

Il film esplora i temi del pentimento, della redenzione e della riconciliazione familiare, attraverso le lezioni di danza che diventano una metafora del percorso di crescita personale di Tony. La rumba, con i suoi ritmi sensuali e i movimenti fluidi, diventa lo strumento per ricucire il rapporto padre-figlia, creando un ponte tra passato e presente.

Rumba therapy – Cast

Franck Dubosc: interpreta Tony, il protagonista, un uomo solitario e pentito. Dubosc è anche il regista del film.

Louna Espinosa: interpreta Maria, la figlia di Tony, un’insegnante di rumba appassionata e determinata.

Il cast è completato da altri attori francesi che interpretano i personaggi secondari, come gli altri allievi del corso di danza e alcuni amici di Tony.