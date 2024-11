Oggi all’Allianz Stadium di Torino si gioca Italia-Nuova Zelanda, valida come test match di rugby nell’ambito delle Autumn Nations Series. Il quindici azzurro affronta dunque gli All Blacks, e avrà modo di assistere alla Haka, la famosa danza aborigena Maori.

Per l’occasione Tv8 ha previsto una diretta in chiaro (ovviamente visibile per abbonati anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti, interviste di Moreno Molla, studi pre e post partita di Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Con loro anche la leggenda del calcio Alessandro Del Piero, .

Potete seguire il match dalle ore 20,55 in tv, e anche in diretta radio a questo link.

