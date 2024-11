Questa sera, sabato 23 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda I Croods 2 – Una nuova era. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I Croods 2 – Una nuova era – Trama

I Croods, la famiglia preistorica più avventurosa che si possa immaginare, è di nuovo pronta a farci ridere e tenere col fiato sospeso. Dopo aver affrontato mille pericoli e aver visto il mondo cambiare intorno a loro, i Croods si trovano a cercare una nuova casa. Quando scoprono un paradiso nascosto, un luogo pieno di meraviglie e comfort, pensano di aver finalmente trovato il posto perfetto. Ma la loro gioia si trasforma presto in sorpresa quando scoprono che il paradiso è già abitato da un’altra famiglia, i Superior, molto più evoluti e tecnologici dei Croods.

Lo scontro tra le due famiglie è inevitabile, ma presto si renderanno conto che una minaccia esterna li unirà in un’unica grande famiglia. L’amore, l’amicizia e la necessità di adattarsi ai cambiamenti saranno al centro di questa nuova avventura.

I Croods 2 – Una nuova era – Cast

Nicolas Cage nel ruolo di Grug

Emma Stone nel ruolo di Hip

Ryan Reynolds nel ruolo di Guy

Catherine Keener nel ruolo di Meg

Peter Dinklage nel ruolo di Filo Superior

Leslie Mann nel ruolo di Hope Superior

Kelly Marie Tran nel ruolo di Aurora Superior

