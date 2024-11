Domenica 24 novembre si gioca la finale di Coppa Davis, il principale torneo di tennis per nazioni del quale l’Italia è campione uscente. Affrontiamo l’Olanda a Malaga, in Spagna, con una formula che prevede due singolari e, in caso di parità, il doppio decisivo. Vediamo insieme come vedere Italia-Olanda in tv (qui i risultati aggiornati in tempo reale).

Italia-Olanda in tv

Il programma prende il via alle ore 16 col primo singolare che vedrà in campo quasi sicuramente Matteo Berrettini contro Van de Zandschulp. A seguire alle ore 18 circa toccherà a Jannik Sinner contro Griekspoor. Infine l’eventuale doppio che dovrebbe vedere in campo Bolelli/Vavassori o Sinner/Berrettini.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai2.

