Retribution, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 7 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Retribution. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Retribution – Trama

Retribution è un thriller d’azione del 2023 diretto da Nimród Antal. Matt Turner, un broker finanziario che vive a Berlino con la famiglia, riceve una chiamata anonima mentre accompagna i figli a scuola: una bomba è stata piazzata sotto il sedile della sua auto e esploderà se qualcuno proverà a uscire dal veicolo. Inizia così una corsa contro il tempo per eseguire le istruzioni di un misterioso ricattatore e salvare i propri cari.

Retribution – Cast e attori

Liam Neeson nel ruolo di Matt Turner

Noma Dumezweni

Lilly Aspell

Jack Champion

Embeth Davidtz

Matthew Modine