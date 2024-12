Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

A partire da questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, torna su Real Time il programma L’amore non ha età, una serie incentrata sulla vita di alcune coppie la cui particolarità è la grande differenza d’età.

I protagonisti di ogni episodio saranno, appunto, coppie formate da uomini e donne con grande differenza d’età, che racconteranno la propria storia d’amore dimostrando come, attraverso punti di forza in comune, sono riusciti ad andare oltre il limite dell’età.

L’amore non ha età su Real Time

Il primo episodio di L’amore non ha età, della durata di circa 50 minuti, andrà in onda su Real Time a partire dalle ore 21.35 di giovedì 12 dicembre. Tutte le puntate saranno visibile anche in streaming, sia durante la messa in onda televisiva accedendo alla sezione Live del sito di Real Time che in modalità on demand su discovery+ (solo per utenti abbonati).

In totale dovrebbero essere 10 gli episodi della serie.

