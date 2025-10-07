Stasera in TV: programmi di martedì 7 ottobre 2025

Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 7.10.2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre.
|RAI1
|Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi
|Film Tv
|RAI2
|Freeze
|Show
|RAI3
|Of Dogs and Man
|Film
|RETE4
|E’ sempre Cartabianca
|Attualità
|CANALE5
|Buongiorno, Mamma! Terza stagione
|Fiction
|ITALIA1
|Retribution
|Film
|LA7
|DiMartedì
|Attualità
|REALTIME
|L’amore non ha età
|Docureality
|CIELO
|Machete
|Film
|TV8
|X Factor 2025
|Talent Show
|NOVE
|Corpi da reato
|Film