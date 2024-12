Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 8 dicembre 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà principalmente del generale Vannacci in una puntata dal titolo Venezia sommersa dalla corruzione.

La serata si apre con un’inchiesta esplosiva: ‘Travolti da un insolito destino nel mese di agosto’. Luca Bertazzoni e Marzia Amico svelano i retroscena della mancata nomina di Maria Rosaria Boccia al Ministero della Cultura, svelando intrighi e giochi di potere.

Seguono Luca Chianca e Alessia Marzi che, con ‘Il faraone e il rigassificatore’, portano alla luce inquietanti connessioni tra la politica ligure, la ‘ndrangheta e il potere di Claudio Scajola. Danilo Procaccianti, con ‘Niente è come sembra’, ci immerge nel mondo della Bio-on, un’azienda che prometteva miracoli ma si è rivelata una colossale truffa.

Chiude la serata Marco Maisano con ‘Che aria tira?’, un’inchiesta che ci costringe a riflettere sulla qualità dell’aria che respiriamo e sulle responsabilità della politica.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3.

