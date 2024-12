Tradimento è la nuova serie TV turca (il titolo originale è Aldatmak che da questa sera, domenica 1 dicembre 2024, va in onda in prima serata su Canale 5. La serie narra le vicende di una famiglia all’interno della quale si celano misteri e falsità e vede un cast composto da attori già noti al pubblico italiano: Vahide Perçin e İlayda Çevik infatti, sono stati anche nel cast di Terra Amara, mentre Aras Aydın lo abbiamo visto in Cherry Season.

Tradimento: quante puntate sono?

Tradimento è una serie televisiva che conta già due stagioni che, in Turchia, sono state trasmesse tra il 2022 e il 2024, per un totale di 35 puntata la prima stagione e 36 la seconda. Da segnalare che nella versione turca ogni episodio ha una durata di circa 130 minuti mentre in Italia ogni puntata durerà in media 45 minuti.

Questo significa che, almeno la prima stagione, sarà composta da un totale di 175 puntate.

Trama Tradimento

Güzide Yenersoy è una giudice di famiglia rispettata e una donna di principi saldi. Vive a Istanbul con il marito Tarık, un avvocato di successo, e i figli Ozan e Oylum, convinta di avere una famiglia perfetta. Ma un incontro casuale e alcune scelte segrete metteranno tutto in discussione.

Oylum studia medicina ma in realtà non vuole diventare medico e sogna di studiare danza negli Stati Uniti. Vive una relazione segreta con Tolga, un’amica di famiglia. Ozan, dopo il fallimento di una promozione, perde dei soldi investendo in criptovalute, seguendo un consiglio sbagliato. Ma la rivelazione più dolorosa arriva da Tarık: il marito ha una seconda famiglia, un segreto che ha custodito per cinque anni.

Scoprendo la verità, Güzide vede crollare la sua vita perfetta. Si trova di fronte a un bivio, costretta a fare scelte che mai avrebbe immaginato. La famiglia che credeva solida è solo un castello di sabbia, e ora dovrà affrontare una realtà che non aveva mai voluto vedere.

Cast Tradimento

Come già accennato, Tradimento vede protagonista Vahide Perçin un’attrice turca che in Italia è già nota per aver interpretato il ruolo di Hünkar Saraçoğlu Yaman nella serie Terra amara. Qui di seguito il cast completo.

Güzide Özgüder, interpretata da Vahide Perçin.

Ali Sezai Okumuş, interpretato da Ercan Kesal.

Tarık Yenersoy, interpretato da Mustafa Uğurlu.

Ozan Yenersoy, interpretato da Yusuf Çim.

Oltan Kaşifoğlu, interpretato da Cem Bender.

Tolga Kaşifoğlu, interpretato da Caner Şahin.

Oylum Yenersoy, interpretato da Feyza Sevil Güngör.

Elmas Heves, interpretata da Defne Samyeli.

Yeşim Denizeren, interpretata da Asena Girişken.

Ümit Özgüder, interpretato da Cem Sürgit.

Nazan Tokluca, interpretata da Meltem Baytok.

Zeynep, interpretata da Canan Ürekil.

Behram Dicleli, interpretato da Aras Aydın.

Burcu, interpretata da Merve Altınkaya.

Zeliş, interpretata da Selin Kahraman.

İlknur Gülsoy, interpretata da Özlem Tokaslan.

Mualla Dicleli, interpretata da Nursel Köse.

Selçuk, interpretato da Tarık Ündüz.

Kahraman, interpretato da Berkay Ateş.

Azra, interpretata da Alize Gördüm.

Serra, interpretata da İrem Tuncer.

İpek Okuyan, interpretata da İlayda Çevik.

Promo Tradimento su Canale 5

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram