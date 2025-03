Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 9 marzo 2025, andrà in onda su Rai3 la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Sarà questo l’ultimo appuntamento dell’anno.

Femminicidi tra le giovanissime

La prima parte della serata, Aspettando PresaDiretta, si concentra su un fenomeno drammatico: i femminicidi tra ragazze sempre più giovani, vittime di violenze da parte di fidanzati o ex. Riccardo Iacona racconta le storie di Aurora, Sara e Giulia, uccise dai loro partner, simbolo di una generazione segnata da violenza psicologica e fisica, spesso alimentata da una cultura del possesso e del controllo. Il reportage esplora i centri di ascolto, dove si lavora per smantellare le radici della cultura patriarcale, e dà voce a genitori come Tina Raccuia e Gino Cecchettin, che trasformano il dolore in impegno per l’educazione all’affettività. In studio, il psicoterapeuta Alberto Pellai discute dello stato delle leggi e delle proposte per introdurre l’insegnamento delle relazioni nelle scuole, tra ritardi e battaglie politiche.

Cittadinanza all’italiana

La puntata principale, Cittadinanza all’italiana, affronta il complesso mondo della cittadinanza italiana e delle sue leggi. Il viaggio di Iacona parte dalle storie di migranti che, pur vivendo in Italia da decenni, parlando la lingua e pagando tasse, sono bloccati da una burocrazia infinita: file in Questura, ritardi e ostacoli. Ci sono poi i 900mila studenti nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri—come Ahmed, Khanda e Youssef—che attendono il riconoscimento ufficiale, tra dibattiti su ius soli, ius scholae e ius sportivo (che permette a giovani atleti di essere tesserati).

Dall’altra parte, il paradosso: discendenti di italiani emigrati dopo l’Unità, spesso mai stati in Italia, ottengono la cittadinanza per ius sanguinis. A Montorio nei Frentani (Molise) e Val di Zoldo (Veneto), i Comuni sono sommersi da richieste, mentre in Brasile, con 30 milioni di italo-discendenti, agenzie lucrano fino a 10mila euro per sbrigare le pratiche. Intanto, in Parlamento, 30 proposte di legge e referendum infiammano il confronto politico. Un’inchiesta firmata da Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis, con il contributo di un team di giornalisti (Marco Della Monica, Marianna De Marzi, Lorenzo Grighi, Francesca Nava, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Fabrizio Lazzaretti).

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

