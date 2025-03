Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 9 marzo 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

La puntata ospiterà Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dialogherà con Fabio Fazio sullo scenario politico italiano e le strategie future del suo partito. A lui si affiancherà Romano Prodi, ex premier e figura di spicco, con un’analisi approfondita su politica nazionale e globale, con un focus su economia e società. Tra gli ospiti anche Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, la giornalista Cecilia Sala e gli editorialisti de La Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, per un dibattito sull’attualità.

Spazio poi allo sport con Luciano Spalletti, CT della Nazionale di calcio, alla vigilia dei quarti di Nations League contro la Germania (20 e 23 marzo). Reduce dallo storico scudetto con il Napoli nel 2023, il tecnico vanta oltre 1.000 panchine e un palmarès ricco di trofei (due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati russi e altro), oltre a riconoscimenti come due Panchine d’oro. Dal mondo della musica arriva Achille Lauro, fresco del successo sanremese con “Incoscienti giovani” (top 5 FIMI), in tour nei palazzetti e pronto a esibirsi al Circo Massimo il 29 giugno e 1° luglio.

Il cinema sarà infine protagonista con Sabrina Ferilli, al cinema dal 13 marzo con “La città proibita” di Gabriele Mainetti, e Pupi Avati

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

