Stasera, sabato 8 marzo 2025, settima puntata della nuova edizione di C’è posta per te in onda in prima serata su Canale5 con la 28esima stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, capitano del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip.

Gli ospiti speciali della puntata di “C’è posta per te” del 22 febbraio 2025 sono Michele Morrone e Stash, leader della band dei The Kolors recente protagonista a Sanremo.

C’è posta per te 2025 in streaming

L’appuntamento con la puntata di C’è posta per te è per questa sera, 8 febbraio, alle 21.20 circa su Canale5. Ricordiamo che C’è posta per te, durante la puntata, è visibile anche in streaming a questo link, mentre le storie saranno disponibili dopo la messa in onda nell’apposita sezione di Witty TV.

C’è posta per te 2025 – Casting

Qui come partecipare ai casting di C'è posta per te.

