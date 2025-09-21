Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Presa diretta torna domenica 21 settembre alle 20:30 su Rai 3 con un’inchiesta dal titolo La Sanità del Futuro. Un approfondimento sul sistema sanitario italiano confrontato con modelli internazionali, tra privatizzazione e innovazione. In studio con Riccardo Iacona: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, per analizzare dati aggiornati sulla crisi del SSN e proposte per il futuro. I sottotemi principali saranno i seguenti.

Oncologia e costi innovativi: Esplorazione delle spese per farmaci all’avanguardia, garantite dal SSN ma sempre più gravose sul bilancio pubblico. Confronto con gli USA, dove 100 milioni di americani accumulano “debiti sanitari” (il 40% degli adulti), coniando il termine “tossicità finanziaria”.

Crisi nel Sud Italia: Viaggio nella sanità calabrese (strutture di Polistena, Palmi, Locri e Cosenza), tra presidi inadeguati, progetti di nuovi ospedali bloccati, carenza di operatori sanitari, bilanci non presentati e un debito miliardario non quantificato.

Futuro e tecnologie: Brevi accenni a intelligenza artificiale, telemedicina e nuove prospettive per una sanità personalizzata, con esempi di “stanze sensoriali” per degenti e supercomputer per analisi dati.

Reportage sul campo con interviste a medici, infermieri, pazienti e amministratori, evidenziando la carenza di personale (150.000 medici e 300.000 infermieri mancanti rispetto alle medie UE) e i turni massacranti.

Aspettando Presa diretta analizzerà i i rischi sanitari dei PFAS (sostanze chimiche perfluoroalchiliche usate in prodotti quotidiani).

