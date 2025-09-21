Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

BellaMa’ di Sera è lo spin-off in prima serata del popolare varietà pomeridiano “BellaMa’”, ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Il programma, trasmesso su Rai 2 ogni domenica dal 14 settembre alle 21:00 (dopo il Tg2), per cinque settimane, si concentra sulla musica italiana di ieri e di oggi, intrecciando successi canori, aneddoti personali, evoluzione del costume e ironia leggera.

Attraverso canzoni e racconti, esplora il sentimento popolare degli italiani, con un cast fisso che anima rubriche tematiche e un ospite speciale per puntata, intervistato in chiave musicale da Diaco. Le puntate sono disponibili in streaming su RaiPlay. Ecco il cast fisso, mentre gli ospiti variano ogni puntata (nella seconda vedremo i Ricchi e Poveri).

Cast

Pierluigi Diaco: Conduttore e ideatore.

Marco Morandi e Gino Castaldo: Curano lo spazio musicale, ripercorrendo successi della musica leggera italiana a partire da una parola chiave tematica della serata.

Licia Colò: Ritorno in Rai con la rubrica “Gli occhi di Licia”, dove condivide storie, emozioni e esperienze dal mondo.

Michele Cucuzza, Attilio Romita e Flora Canto: Animano “Tiggì Trio”, un notiziario ironico sui fatti curiosi della settimana, con aneddoti e una cover live di Flora Canto.

Valeria Marini: Chiude la serata con “Scotta il telefono”, rispondendo a chiamate e messaggi vocali del pubblico per consigli su amore e vita.

Domenico Restuccia: Presenza fissa come “Dottor Web”.

