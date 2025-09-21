Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Arriva su Mediaset l’attesissima seconda stagione di Captain Tsubasa, il remake moderno del celebre anime calcistico conosciuto in Italia come Holly e Benji. Dopo aver raccontato gli esordi di Tsubasa Ozora e dei suoi compagni alle scuole elementari, i nuovi episodi seguono le sfide delle medie, tra rivalità sempre più accese e partite spettacolari. Animazioni rinnovate e ritmo serrato danno nuova vita a un classico che ha fatto sognare generazioni di appassionati di calcio e di anime.

Captain Tsubasa 2: dove vederlo

La seconda stagione di Captain Tsubasa sarà trasmessa su Mediaset a partire da mercoledì 24 settembre 2025. In particolare, verranno proposti tre episodi al giorno su Italia 2 (canale 49 del digitale terrestre), dal lunedì al venerdì dalle ore 16.15.

Non si tratta di una prima visione assoluta in quanto la serie è stata già trasmessa, dal 17 febbraio al 23 maggio 2025, su Boing. Nel 2021 era stata proposta in simulcast in versione originale con sottotitoli italiani da Crunchyroll, noto servizio di streaming dedicato agli anime.

Captain Tsubasa 2: episodi

La seconda stagione di Captain Tsubasa 2 si compone di 39 nuovi episodi, portando il totale della serie a ben 91. La durata di ogni singolo episodio è quella classica, cioè 23 minuti circa. Dopo la messa in onda televisiva, saranno disponibili anche per la visione on demand su Mediaset Infinity, dove sono già disponibili tutti i 52 episodi della prima stagione. Qui di seguito l’elenco completo degli episodi di Captain Tsubasa 2.

Una nuova sfida Di nuovo avversari Il guerriero Ripartire da zero Un altro fuoriclasse All’attacco! La nazionale giovanile giapponese! Tutti a Parigi! Taro Misaki Inizia l’avventura! La coppia d’oro! Il grande ritorno! Il risveglio della tigre feroce Destinati alla vittoria La promessa Mai arrendersi Il contrattacco della nazionale giovanile giapponese Una partita combattuta Il ritorno del principe del campo! Le migliori quattro Il tiro di fuoco Inizia la sfida! Giappone contro Francia Dieci contro undici L’attacco di Pierre Misaki vs. Pierre I tempi supplementari Difendere ad ogni costo La difesa a pugno di Wakashimazu La finale! Il portiere fantasma Schneider vs. Wakabayashi Un goal infuocato Il tiro combinato di Tsubasa e Hyuga Il cappello di Wakabayashi Il messaggio di Roberto Verso la vittoria? Fino all’ultimo secondo! Campioni del mondo! Rivelazioni Verso il futuro Il sogno di Tsubasa

Sigla Captain Tsubasa 2

È ancora Cristina D’Avena a prestare la propria voce per la sigla italiana di Captain Tsubasa 2, con il singolo inedito Siamo Noi (Play to fight) pubblicato il 19 settembre. Con il suo ritmo dance e un ritornello corale che entra subito in testa e con le sue sonorità moderne e trascinanti, la canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie.

