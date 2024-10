PresaDiretta 20 ottobre 2024: Alluvioni e Kudokushi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 20 ottobre 2024, andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di PresaDiretta, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Sarà questo l’ultimo appuntamento dell’anno.

Alluvioni in Emilia Romagna e l’emergenza solitudine: PresaDiretta fa luce su due facce dell’Italia. La prima parte della puntata è dedicata alle devastanti alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, indagando sull’uso dei fondi governativi per la prevenzione e sui risarcimenti alle vittime.

Successivamente, il programma si sposta su un tema più intimo e inquietante: la solitudine. In Giappone, il fenomeno del Kodokushi, ovvero la morte in solitudine, è sempre più diffuso. “PresaDiretta” ci porta nelle case piene di rifiuti e ci mostra le storie di persone che cercano disperatamente compagnia. Anche in Italia, soprattutto nelle grandi città come Milano, la solitudine è un problema crescente. Il programma indaga le cause e le conseguenze di questo fenomeno, mostrandoci un volto dell’Italia spesso trascurato.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.