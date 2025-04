Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 9 aprile 2024 va in onda la terza puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa come sempre in due episodi che trovate subito sotto. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay. Qui cast e quante puntate sono. A link sotto associato al titolo potete vedere la puntata in streaming su Raiplay.

Mare Fuori 5 – Trama Terza Puntata

Episodio 5 – Strade perdute – Streaming

Lino informa Massimo che Angelo soffre di pitiriasi, una condizione cutanea con chiazze che appaiono e scompaiono, confermata dal medico dell’IPM. Questo potrebbe avvalorare l’alibi di Silvia, che rischia una condanna ingiusta per omicidio, ma Massimo spiega che la malattia non prova nulla e ricorda a Lino che non ha autorità per indagare. Intanto, Raffaele, grazie ai permessi d’uscita, si allena con la squadra di Pietro, che lo accoglie regalandogli scarpe da calcio. Enrico cerca di convincere Teresa a dimenticare Edoardo, credendolo fuggito, ma lei sospetta che gli sia accaduto qualcosa di grave.

Nelle docce, Lino e Pino aiutano Gianni, ferito da Samuele, che gli ha rotto le dita. Massimo mette in isolamento Samuele, Federico e, più tardi, Diego, che ha colpito Sonia durante un’astinenza da metanfetamina. Dai flashback emerge che Angelo è in carcere per aver coperto la sorella Irene: il suo spacciatore investì una donna e, per proteggerla, Angelo si è assunto la colpa dopo aver passato la notte con Silvia. Durante un terremoto immaginario nello spogliatoio, Raffaele ha un incubo in cui l’avvocato Alfredo lo deride, ma al risveglio esorta Angelo a dire la verità per scagionare Silvia.

Carmela guadagna potere nella criminalità napoletana, mentre Lino, disobbedendo a Massimo, tenta di convincere Irene a scagionare Angelo, ma lei lo minaccia di denunciarlo. Teresa, al Cimitero di Poggioreale, vede Carmela con dei girasoli davanti al mausoleo dei Ricci e intuisce che Edoardo è morto. Due sicari sparano a Carmela, ma Teresa la protegge prendendo un proiettile. La guardia del corpo di Carmela mette in fuga gli aggressori, e Carmela, colpita dal gesto di Teresa, chiede aiuto mentre lei è gravemente ferita.

Episodio 6 – Il labirinto delle verità – Streaming

Teresa è ricoverata in ospedale: è fuori pericolo, ma la sua gravidanza è a rischio. Massimo e Sofia cercano di far ragionare Rosa, spiegandole che il suo legame con la camorra e Carmela ha quasi ucciso Teresa, ma Rosa non cambia idea. Gianni, operato alla mano per una lesione al tendine causata da Samuele, non può partecipare al contest e necessita di 20.000 euro per un innesto in una clinica privata. Beppe, furioso, colpisce Samuele in isolamento, ma Lino lo ferma. Luigi convince Raffaele a lasciare il calcio, promettendogli una vita facile, e Raffaele abbandona la squadra, deludendo Massimo, che vedeva nello sport un modo per responsabilizzarlo.

Beppe, Alina e Pino avviano una raccolta fondi online per Gianni. Diego, in isolamento, riceve da Samuele, tramite Lino, una dose di metanfetamina per calmarsi. Silvia trova in cella degli orecchini regalati da Lino. Dai flashback emerge che Simone voleva uccidere suo padre, Don Salvatore, ma Wanda lo fermò, prendendolo sotto la sua protezione. La madre di Edoardo scopre da Carmela che il figlio è morto, mentre Teresa, in ospedale, denuncia la morte di Edoardo alla polizia, indicando il mausoleo dei Ricci. Massimo informa i detenuti, e Rosa, unica Ricci rimasta, deve assistere alla perquisizione del mausoleo.

Luigi spinge Rosa a eliminare Wanda, ma lei e Simone preferiscono sottrarle le piazze di spaccio. Beppe scopre che Sofia ha una figlia problematica, Lorenza, che vive ora a Napoli e ha già rubato in chiesa. Silvia chiede ad Angelo di essere sincero sulla loro notte insieme, ma lui si limita a scusarsi, nonostante la pitiriasi confermi la sua vicinanza a lei. Teresa, ancora sotto osservazione, decide di chiamare la figlia come sua madre Isabella, che ora sostiene la gravidanza.

Massimo scopre che Maria, madre di Rosa, è legata al mausoleo dei Ricci: la bara di Assunta è vuota, lasciando Rosa sconvolta. Nonostante Rosa volesse evitare conflitti con Wanda, Carmela ordina un agguato ai suoi uomini, facendoli uccidere e attribuendo l’ordine a Rosa, tradendo la sua strategia.

