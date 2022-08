Piero Angela è morto

Si è spento a 93 anni – 94 li avrebbe compiuti a dicembre – il giornalista, scrittore e soprattutto divulgatore scientifico, fino all’ultimo nelle nostre case, Piero Angela.

La notizia è stata resa nota su Twitter dal figlio Alberto – suo degno successore nella divulgazione della cultura in Rai – che ha scritto: “Buon Viaggio papà”.

Così il Servizio pubblico ha salutato il simbolo di “Quark” prima, e “Superquark” poi: “Ci ha lasciati come desiderava: in scena, mentre lavorava; era questo il suo ultimo desiderio. Ha registrato recentemente le puntate inedite (ancora in onda) di #SuperQuark, all’età di 93 anni. E ha orgogliosamente festeggiato in onda i 70 anni di lavoro in Rai”.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)