Kilimangiaro Estate 2022, nona puntata 14 agosto

Il 14 agosto 2022 va in onda, alle 21:20 su Rai 3, la nona puntata di Kilimangiaro Estate, la versione estiva ed in prima serata del celebre programma pomeridiano della domenica della terza rete Rai dedicato ai viaggi ed alla scoperta delle curiosità dalla natura e dalla scienza. A condurre anche questa versione, così come quella pomeridiana, c’è Camila Raznovich.

Kilimangiaro Estate 2022, ospiti nona puntata

Nella puntata i documentari vanno dalla Polinesia alla città di Leh, nel Ladakh in India, passando per Malta. Ospite di Camila Raznovich la micropaleontologa Elisabetta Erba, autrice di 180 ricerche pubblicate su riviste prestigiose come Science, Nature e tante altre.

La “Strana Coppia” di questa puntata è formata da una professoressa di Ingegneria idraulica dell’Università di Bologna e da un velista: Renata Archetti e Ambrogio Beccaria. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera, Floriana Pastore e Maria Iodice, assisteranno al rilascio in mare di una tartaruga in Sicilia.

Kilimangiaro Estate 2022, cast

Oltre alla conduttrice, presenze fisse del programma sono le autrici Floriana Pastore e Maria Iodice, che in ogni puntata sveleranno posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno e faranno delle esperienze in prima persona in Italia: dal ponte tibetano più lungo del mondo in Basilicata, al Whale Watching in Liguria.

