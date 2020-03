Pechino Express 2020: quinta puntata 10 marzo

La quinta puntata di Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, sarà in onda stasera, 10 marzo, in prima serata. Nella scorsa puntata, che si è rivelata eliminatoria, a dover abbandonare il gioco sono stati Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori). La gara prosegue senza sosta.

I viaggiatori questa settimana saranno in Cina. La gara in territorio mandarino è lunga 556 km, si parte da Dali, nella provincia dello Yunnan, l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree. Lingua, scrittura, cultura e cucina in territorio mandarino sono ancora più distanti e ostici da ciò a cui i viaggiatori sono abituati; in questa puntata più che mai non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire

Ricordiamo le coppie di Pechino Express 2020 rimaste in gara dopo le ultime eliminazioni: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma).