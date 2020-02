Pechino Express 2020: il percorso

L’11 febbraio 2020 prenderà il via Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca e in onda in prima serata.

La location è quella dell’Asia: un viaggio di 7000 km attraverso l’Oriente e le sue stagioni, dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all’inverno della Corea del Sud.

I viaggiatori partiranno dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong in Thailandia – conosciuta anche come l’isola del Buddha d’oro –, una stupenda spiaggia nello spettacolare mare delle Andamane, nel sud del paese. Avviata la gara i concorrenti dovranno risalire il paese costeggiando la regione di Phuket da sud fino alla capitale Bangkok.

Da qui la gara si sposterà in Cina: si parte da Dali, nella regione dello Yunnan, si attraversano il Guizhou, il Guangxi, e il Guangdong, fino ad arrivare alla costa, meta le città di Canton e Shenzhen. Un itinerario attraverso quattro regioni culturalmente diversissime tra loro, abitate da numerose minoranze etniche, come il popolo Miao custode di antiche tradizioni che permetterà ai viaggiatori di vedere e raccontare una Cina mai vista in TV. L’approdo alle grandi città della costa invece, sarà l’occasione per scoprire il lato più tecnologico del paese, sempre più proiettato nel futuro.

Infine la Corea del Sud: dal pittoresco mercato del pesce di Busan i concorrenti raggiungeranno la capitale Seoul, avranno così modo di scoprire una megalopoli di 10 milioni di abitanti che si è trasformata rapidamente negli ultimi anni. La cultura coreana, fino a pochissimo tempo fa completamente sconosciuta in occidente, viene così raccontata per la prima volta nella televisione italiana.