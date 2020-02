Pechino Express 2020: quante puntate sono?

Da stasera, 11 febbraio, vedremo in onda Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca e in onda in prima serata.

Pechino Express 2020 andrà in onda per 10 puntate, una a settimana il martedì sera (salvo cambiamenti in corsa), che riassumeranno un’avventura durata in totale 37 giorni e girata lo scorso autunno in Asia. Questa stagione ha coinvolto una troupe di oltre 100 persone, suddivisa in 15 unità provenienti da Italia, Belgio e tutti i paesi visitati, tra cui anche lavoratori locali.

Per confezionare le 10 puntate sono state necessarie circa 9000 ore di montaggio, realizzato in 16 settimane.