Pechino Express 2020: cast e coppie (gallery)

Pechino Express 2020, ottava stagione dell’adventure show di Rai2, è in onda a partire dall’11 febbraio 2020, in prima serata. Il cast è molto eterogeneo, con parecchi nomi di spicco e altri, come ogni anno, semisconosciuti. Vediamo insieme quali sono le coppie che prenderanno parte al programma.

Le coppie di Pechino Express 2020 sono: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Marchisio, conosciuto come Marco Berry e Ludovica Marchisio); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Almeno sulla carta, non mancano i personaggi da “scintille”, con caratteri forti, pronti a dare battaglia agli avversari. Non resta che attendere l’inizio del programma per vederli all’opera.