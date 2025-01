Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il programma “Ora o mai più” è pronto per tornare con una nuova edizione, condotta da Marco Liorni, a sei anni dall’ultima con Amadeus, poi soppressa con la promozione del conduttore a direttore del Festival di Sanremo. Ecco il cast completo dei concorrenti e dei coach. Ecco cast e giuria del programma al via sabato 19 gennaio in prima serata su Rai1.

Concorrenti Ora o mai più 2025

Valerio Scanu

Pierdavide Carone

Loredana Errore

Pago

Carlotta

Anonimo Italiano

Antonella Bucci

Matteo Amantia (degli Sugarfree)

Coach

Patty Pravo

Rita Pavone

Gigliola Cinquetti

Marco Masini

Donatella Rettore

Alex Britti

Raf

Riccardo Fogli

Format

Il format del programma prevede che ogni concorrente sia affiancato da uno dei coach sopra elencati per ricevere supporto tecnico e artistico durante le esibizioni. La nuova edizione si propone di offrire ai cantanti una seconda possibilità di successo, con performance che spaziano tra grandi successi del passato e nuove sfide musicali.

