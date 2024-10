Oggi la finale del Six Kings Slam: dove vedere in tv Sinner-Alcaraz

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi si gioca la finale della prima edizione del torneo Six Kings Slam di tennis, che vede in campo sei tra i migliori tennisti del momento. E tra questi c’è naturalmente il nostro Jannik Sinner che dopo aver superato Daniil Medvedev ai quarti e in semifinale Novak Djokovic, ora affronterà il suo eterno rivale Carlos Alcaraz.

Sinner-Alcaraz in tv

La partita si svolge nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024 alle 20.00 italiane e verrà trasmessa da Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre per abbonati. Su QAlympics troverete le video highlights subito dopo il match.