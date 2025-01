Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“Non sapevo di essere incinta” è un programma di Real Time che racconta storie di donne che non si sono accorte della propria gravidanza fino al momento del parto. Va in onda in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre dopo la prima programmazione per abbonati su Prime.

Non sapevo di essere incinta: date e orari

Non sapevo di essere incinta va in onda da giovedì 23 gennaio 2025 a partire dalle ore 21.30 su Real Time, con una puntata alla settimana.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram