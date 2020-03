Non è l’Arena, ospiti stasera, 29 marzo 2020

Questa sera, domenica 29 marzo 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la venticinquesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 29 marzo 2020

Grande spazio sarà dedicato all’emergenza Coronavirus, con inchiesta ed interviste. Tra le inchieste, una cercherà di capire cosa non ha funzionato in Lombardia, la Regione più colpita dal virus, con interviste ai medici di Brescia ed ai residenti in Val Seriana, nella Bergamasca. Un’altra, invece, racconterà la sanità al Sud, dalla Calabria, dove alcuni esponenti politici sono spariti di scena, alla Puglia, dove mancano i dispositivi di sicurezza e si sta cercando di creare nuovi posti di Terapia intensiva.

Giletti, poi, intervisterà anche Flavio Briatore, a cui chiederà un commento sull’impatto economico della pandemia. Cateno De Luca, sindaco di Messina, chiarirà invece la propria posizione dopo essere stato denunciato dal Viminale per vilipendio per alcune sue dichiarazioni.

Tra gli altri ospiti, presenti anche Fabrizio Pregliasco, Luca Telese, Annalisa Chirico, Cristiano Aresu, Red Ronnie, Pierpaolo Sileri, Federico Vespa, Hoara Borselli, Augusto Minzolini, Vauro, Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia De Girolamo, Domenico Iannacone, Nuccio Azzarà ed il Generale Saverio Cotticelli.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.