Mystery 101 – I delitti dell’Elmstead college: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 14:00 va in onda Mystery 101, ciclo di film-tv con protagonista la professoressa di letteratura Amy Wislow (Jill Wagner), che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme al poliziotto Travis Burke (Kristoffer Polaha) ed a suo padre Graham (Robin Thomas), autore di romanzi gialli.

Mystery 101-I delitti dell’Elmstead college, la trama

Il 29 marzo 2020 va in onda il film-tv “I delitti dell’Elmstead college. Poco dopo l’omicidio di Rex (Ben Sullivan), un giovane reporter, scompare anche la sua collega Lacey (Louriza Tronco). Quando iniziano le ricerche della ragazza in prima fila c’è la sua docente di Letteratura, Amy, che per ritrovarla sfodererà il fiuto ereditato dal padre Graham, un’insigne giallista e si avvarrà dell’aiuto dell’assistente Bud. Il Detective Travis però intende indagare sul caso confrontandosi unicamente con la collega Claire (Sarah Dugdale) e il Capitano Tate (Derek Green), senza le interferenze di nessuno e in particolare di una dilettante come Amy.

Mystery 101-I delitti dell’Elmstead college, il cast

Ecco il cast di Mystery 101-I delitti dell’Elmstead college:

Jill Wagner: Amy Wislow

Kristoffer Polaha: Travis Burke

Robin Thomas: Graham Wislow

Ben Sullivan: Rex Handford

Louriza Tronco: Lacey Daniels

Sarah Dugdale: Claire Tate

Derek Green: Capitano Tate

Preston Vanderslice: Bud

Andy Thompson: Eldon Pardell

Tosca Baggoo: Sara Morales

Mystery 101- I delitti dell’Elmstead college, il trailer

Mystery 101-I delitti dell’Elmstad college, streaming

E’ possibile vedere Mystery 101-I delitti dell’Elmstead college in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.