Mike, miniserie su Mike Bongiorno su Rai1: trama, cast, dov’è stato girato e quante puntate sono

Parte stasera, lunedì 21 ottobre 2024, la serie tv Mike, in prima serata su Rai1 in prima serata. Ma da quante puntate è composta Mike? La miniserie è composta da due soli episodi da due ore l’uno, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre. Ecco il trailer e tutte le info utili sul programma. Qui la colonna sonora.

Mike, la trama

Mike è una miniserie televisiva italiana del 2024, diretta da Giuseppe Bonito, che ripercorre la vita del celebre conduttore televisivo Mike Bongiorno, magistralmente interpretato da Claudio Gioè. Il soggetto della serie è tratto dal libro biografico “La versione di Mike”, scritto dallo stesso Bongiorno in collaborazione con il figlio Nicolò nel 2007.

Trama prima puntata Mike

Siamo nel 1971. Mike Bongiorno, il re indiscusso dei quiz, grazie al successo stratosferico di “Rischiatutto”, è al culmine della sua carriera. In un’intervista, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dagli anni dell’infanzia a New York fino all’incontro con Daniela Zuccoli.

Trama seconda puntata Mike

Nel 1945, Mike Bongiorno fa ritorno a New York e intraprende la sua carriera nel mondo della radio. Otto anni più tardi, nel 1954, decide di tornare in Italia e, casualmente, debutta proprio il primo giorno di trasmissioni televisive. Inizia così un’avventura che lo porterà a diventare uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dopo anni di successi ininterrotti, affronterà anche un periodo di crisi, da cui uscirà trionfante con il celebre quiz ‘Rischiatutto’. L’incontro con Daniela Zuccoli, infine, gli regalerà la serenità di una famiglia felice.

Mike – Cast

Claudio Gioé – Mike Bongiorno

Valentina Romani – Daniela Zuccoli

Elia Nuzzolo nel ruolo del giovane Mike Bongiorno

Clotilde Sabatino è la madre di Mike, Enrica Carello

Tomas Arana è il padre di Mike Bongiorno, Philip Bongiorno

Paolo Pierobon è il giornalista Samperi (personaggio di fantasia) che intervista Mike Bongiorno

Mike – Dov’è stata girata

Tutte le riprese delle due stagioni sono state girate a Torino, dove Mike Bongiorno ha veramente passato la sua gioventù e il periodo scolastico.