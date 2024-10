Black Site La Tana Del Lupo, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 21 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Black Site La Tana Del Lupo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Black Site La Tana Del Lupo – Trama

Il film ruota attorno ad Abigail Trent (interpretata da Michelle Monaghan), un’analista della CIA che, dopo aver perso tragicamente la famiglia in un attentato terroristico, viene assegnata a una prigione di massima sicurezza in Giordania. Questa prigione, chiamata “The Citadel”, è un luogo oscuro e misterioso dove vengono detenuti i terroristi più pericolosi.

Quando un nuovo prigioniero, Hatchet (interpretato da Jason Clarke), viene catturato, Abigail è determinata a ottenere da lui informazioni sull’attentato che ha sconvolto la sua vita. Tuttavia, la situazione degenera e Hatchet riesce a evadere, scatenando il caos all’interno della prigione.

Black Site La Tana Del Lupo – Cast

Michelle Monaghan nel ruolo di Abigail Trent: L’analista della CIA determinata a ottenere giustizia.

Jason Clarke nel ruolo di Hatchet: Il pericoloso terrorista detenuto nella prigione.

Jai Courtney nel ruolo di Raymond Miller: Il comandante delle guardie della prigione.

Pallavi Sharda nel ruolo di Tessa Harijan: Una collega di Abigail.