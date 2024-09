Máxima, la serie TV su Rai 1 quando va in onda, trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Arriva su Rai 1 una miniserie dal titolo Máxima, diretta da Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez e in onda con la prima parte nella serata di lunedì 2 settembre 2024. Basata su una storia vera, narra la relazione tra Máxima Zorreguieta, una giovane argentina con una brillante carriera in economia e finanza internazionale interpretata dall’attrice argentina Delfina Chaves, e Willem-Alexander, il principe d’Orange-Nassau e futuro re dei Paesi Bassi interpretato da Martijn Lakemeier. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Máxima: quante puntate sono

Quante puntate sono Máxima? La miniserie si compone di sei episodi di circa 50 minuti ciascuno. La Rai, però, ha deciso di suddividere la miniserie in sole due parti, mandando in onda 3 episodi per serata.

Máxima: quando va in onda

Come già anticipato nelle righe iniziali, il primo appuntamento con Máxima è per lunedì 2 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Seppur la serie si componga di un totale di 6 episodi, il secondo e ultimo appuntamento è previsto per martedì 3 settembre, stesso canale e stesso orario. Come già sottolineato, per ogni serata verranno trasmessi 3 episodi.

Trama Máxima

“Máxima” è una serie drammatica che racconta la vita della regina Máxima Zorreguieta, nata in Argentina. La trama segue il suo viaggio personale e professionale, partendo dalla sua infanzia e giovinezza in Argentina, fino ai suoi anni come economista a New York. Il fulcro della serie è l’incontro con il principe Willem-Alexander nel 1999 durante la Fiera di Siviglia, un evento che cambierà per sempre la sua vita.

La serie esplora anche i momenti più controversi della sua vita, in particolare il dibattito pubblico scatenato dal coinvolgimento di suo padre nel regime militare di Videla, mettendo in luce la sfida di Máxima nel bilanciare le sue radici argentine con il suo nuovo ruolo nella famiglia reale olandese.

Máxima serie TV in streaming

Sùbito dopo la messa in onda televisiva, sarà possibile vedere Máxima in modalità on demand, cioè senza alcun vincolo d’orario. Le due puntate, infatti, saranno rese disponibili gratuitamente su RaiPlay. Coloro che non hanno la possibilità di guardare la serie in TV, potranno farlo in diretta streaming sempre su RaiPlay, accedendo alla sezione Dirette. È necessario disporre di un account gratuito.

Cast Máxima: attori

Delfina Chaves è Máxima

Olivia Monaco è la giovane Máxima

Candela Saitta è l’adolescente Máxima

Martijn Lakemeier è Willem-Alexander

Daniel Freire è Jorge Zorreguieta (padre di Máxima)

Valeria Alonso è Maria Pame (madre di madre di Máxima)

Sebastian Koch è il principe Claus (padre di Willem-Alexander)

Elsie de Brauw è la regina Beatrice (madre di Willem-Alexander)

Jacob Derwig è Thomas Wagenaar

Sallie Harmsen è Caoimhe Ryan

Sébastian Corona è Philippe Laffont

Agustina Palma è Valeria Delger

Trailer Máxima