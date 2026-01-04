Mamma, qui comando io, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Mamma, qui comando io. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mamma, qui comando io – Trama

Mamma, qui comando io è una commedia familiare italiana del 2023, diretta da Federico Moccia. È un family movie leggero e divertente, prodotto anche con il contributo di Rai Cinema, perfetto per un pubblico di tutte le età.

Filippo e Michela, una coppia in procinto di divorziare, si presentano in tribunale per decidere l’affidamento del figlio Francesco, un bambino di 9 anni sveglio e un po’ birichino. Il giudice, con una sentenza inaspettata e originale (ispirata a un caso reale), assegna la casa di famiglia proprio al piccolo per sei mesi: saranno i genitori a doversi alternare nella casa ogni settimana (o turno prestabilito), andando da lui.

Francesco interpreta la cosa a modo suo: ora è lui il padrone di casa, il boss! Con la complicità dei suoi amici, inizia a comandare, combinando pasticci esilaranti: organizza feste segrete via social, invita orde di ragazzini, provoca situazioni assurde che richiedono persino l’intervento della polizia. Nel frattempo, il bimbo – che in fondo desidera solo che mamma e papà tornino insieme – prova a comportarsi da figlio modello per farli riavvicinare, ma i nuovi flirt dei genitori complicano tutto, fino a un caotico e divertente epilogo durante la cena di Natale.

Mamma, qui comando io – Cast

Alessio Di Domenicantonio → Francesco (il bambino protagonista)

Daniela Virgilio → Michela (la mamma)

Simone Montedoro → Filippo (il papà)

Maurizio Mattioli → nonno paterno (il suocero di Michela)

Corinne Cléry → nonna materna (la suocera di Filippo)

Aida Folch → in un ruolo secondario (la nuova compagna o pretendente)

Marco Giuliani, Marco Capretti, Pep Munné, Pepa López → altri ruoli di contorno e amici/familiari