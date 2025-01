Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Forrest Gump. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Forrest Gump – Trama

Seduto su una panchina di una fermata dell’autobus, Forrest Gump, un uomo dall’aspetto semplice e un po’ ingenuo, inizia a raccontare la sua straordinaria vita. Attraverso i suoi occhi, assistiamo a alcuni dei momenti più significativi della storia americana del secondo dopoguerra.

Dalla sua infanzia segnata da problemi fisici alla partecipazione alla guerra del Vietnam, dalle imprese sportive al successo negli affari, Forrest è sempre al posto giusto nel momento giusto. La sua vita è un susseguirsi di eventi inaspettati e incontri con personaggi storici, ma ciò che lo contraddistingue è la sua bontà d’animo e la sua capacità di vedere il mondo con semplicità e positività.

Forrest Gump – Cast

Robin Wright: interpreta Jenny Curran, l’amore di una vita di Forrest, una donna tormentata e ribelle.

Gary Sinise: interpreta il tenente Dan Taylor, compagno di Forrest in Vietnam e amico per la vita.

Sally Field: interpreta la madre di Forrest, una donna forte e amorevole che insegna al figlio il valore della vita.

