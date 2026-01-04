Prima di noi, serie tv su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Prima di noi è la nuova fiction evento di Rai 1 diretta da Daniele Luchetti che debutta oggi, domenica 4 gennaio 2026, in prima serata (dalle 21:30 circa). Si tratta di una saga familiare d’autore tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana (vincitore del Premio Campiello 2014, edito da Sellerio), che racconta quasi 60 anni di storia italiana attraverso le vicende intime della famiglia Sartori.

Se fossi te, la trama

La serie è un grande affresco del Novecento italiano: inizia nel 1917 in Friuli durante la ritirata di Caporetto, con Maurizio Sartori (un soldato disertore tormentato dal senso di colpa e dal leggendario “Cjalcjut”, lo spirito soffocatore delle credenze popolari) che trova rifugio in un casale rurale. Qui incontra Nadia Tassan, una donna forte e sognatrice che accoglie il suo segreto e con lui dà vita a una famiglia.

Il racconto segue tre generazioni dei Sartori, da costruttori e distruttori, passando dal Friuli contadino alla Torino industriale, attraversando la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la dittatura fascista, il boom economico, gli anni di piombo e le contestazioni fino al 1978. È la storia di colpe trasmesse di padre in figlio, di legami che resistono al tempo, di un Nord Italia affascinante e contraddittorio, raccontato senza eroismi ma con ferite profonde e quotidiane.

Quante puntate

La serie è composta da 10 episodi (ciascuno di circa 50-60 minuti), strutturati in 5 serate da due puntate ciascuna. Andrà quindi in onda per 5 domeniche consecutive su Rai 1, con disponibilità immediata anche su RaiPlay (in streaming live e on demand).

Se fossi te – Cast

Linda Caridi → Nadia Tassan (la figura femminile centrale, radice della famiglia)

Andrea Arcangeli → Maurizio Sartori (il soldato disertore)

Maurizio Lastrico

Matteo Martari

Diane Fleri

Benedetta Cimatti

Fausto Maria Sciarappa

Romana Maggiora Vergano

Elena Lietti

Se fossi te – Dov’è stata girata

Le riprese si sono svolte principalmente in due regioni chiave, per riflettere l’evoluzione della storia: Friuli-Venezia Giulia (zone rurali del Friuli, tra cui Cimolais e l’area delle Dolomiti Friulane, con contributi della FVG Film Commission) e Piemonte/Torino (location industriali e urbane, come piazza Carlo Alberto, Galleria Subalpina, Museo del Risorgimento, Mercato di Porta Palazzo e altre zone della città, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte).