Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 25 giugno 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 25 giugno 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

Il terzo appuntamento de “Le Iene presentano Inside” si concentra sulla ‘Ndrangheta, una delle quattro mafie italiane. Attraverso il viaggio-racconto di Giulio Golia e la penna di Francesca Di Stefano, la puntata esplora le diverse sfaccettature di questa organizzazione criminale.

Testimonianze: Golia ascolta le voci di persone provenienti dai paesini dell’Aspromonte e del Sud America, offrendo una prospettiva unica sulla realtà della ‘Ndrangheta.

Attività illecite: Vengono evidenziate alcune delle operazioni criminali più redditizie per l’organizzazione, come il traffico di rifiuti tossici e radioattivi, che ha trasformato alcune zone della Calabria in una “terra dei fuochi” e ha causato danni ingenti all’ambiente.

Narcotraffico e infiltrazioni: Golia approfondisce il legame della ‘Ndrangheta con il narcotraffico e la sua capacità di infiltrarsi nel mondo imprenditoriale, mostrando come l’organizzazione abbia permeato la società calabrese.

Un territorio da non criminalizzare: Nonostante le attività criminali, la puntata sottolinea che la Calabria è anche una terra ricca di bellezza e di persone oneste che lavorano per un futuro migliore.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.