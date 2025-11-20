La ruota dei Campioni stasera su Canale 5: regolamento, valletta e casting

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

A un anno dal fortunato esperimento in preserale, torna in tv con uno spin off La Ruota della Fortuna, in prima serata (anticipata) su Canale 5 oggi, giovedì 20 novembre 2025, alle 20.38, come sempre condotto da Gerry Scotti assieme a Samira Lui.

Come funziona La ruota della fortuna?

“La Ruota dei Campioni” è dunque un appuntamento speciale basato sul game show “La Ruota della Fortuna”. Si tratta di un torneo che coinvolge i nove concorrenti più vincenti della stagione, suddivisi in tre gruppi da tre. La struttura prevede tre incontri tematici, ciascuno composto da quattro round, in cui i giocatori si sfidano girando la ruota per indovinare parole, frasi o modi di dire acquistando consonanti o vocali, come nelle puntate quotidiane. I vincitori di ciascun incontro (quelli con il montepremi più alto) accedono a una manche finale tra i tre finalisti. Il concorrente che accumula il montepremi totale maggiore viene proclamato Campione dei Campioni e gioca La Ruota delle Meraviglie, una variante arricchita del gioco finale con premi fino a 300.000 euro.

Nel regolamento aggiornato del 2025 per il format base (che si applica anche allo speciale), la fortuna della ruota è bilanciata da elementi strategici: le vocali costano di più ma possono essere gratuite in caselle bonus, e conta la rapidità nel riconoscere campi semantici e gestire il tempo, senza dipendere solo dal caso.

Casting”La Ruota dei Campioni” non prevede un casting aperto al pubblico, ma seleziona i concorrenti direttamente dalle puntate quotidiane di “La Ruota della Fortuna”. I nove partecipanti sono i campioni della stagione 2025 che hanno accumulato i montepremi più alti, tra cui Riccardo Piancatelli (ingegnere ambientale di Recanati, recordman con oltre 410.000 euro vinti, inclusa una Fiat Panda) e Gabriele Casti (295.000 euro vinti). Per il format quotidiano, i casting sono aperti: chiunque maggiore di 18 anni può candidarsi via sito Mediaset o RTI, superando provini per abilità linguistiche e personalità.

Chi è la valletta della Ruota della fortuna?

Anche in questa edizione c’è una “valletta” (termine ormai desueto), a cui va il compito di girare le caselle del tabellone. In passato questo ruolo è stato ricoperto da Paola Barale ed Antonella Elia; ora tocca nuovamente a Samira Lui, che in passato è stata una delle Professoresse de L’Eredità.

Le puntate sono già state registrate, ma Endemol Shine Italy, che produce il programma, ha lasciata aperta la pagina per la selezione dei concorrenti. A questo link è possibile quindi indicare il proprio nome e candidarsi.