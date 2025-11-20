Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 20 novembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 20 novembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 20 novembre

Ospiti della serata saranno Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Maestro, Luisa Ranieri, “mamma Natale” in Natale senza Babbo e presto ne La Preside su Rai 1, Lillo (Pasquale Petrolo), l’astronauta Samantha Cristoforetti, la giornalista Sabrina Giannini, dal 22 novembre con la nuova stagione di Indovina chi viene a cena

lo scrittore Paolo Di Paolo con il libro Un mondo nuovo tutti i giorni, Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, in tour con lo spettacolo Crescere, la guerra.

In studio anche un’esibizione live tratta dal musical The Rocky Horror Picture Show, attualmente in tour in Italia. Come sempre, il pubblico è protagonista con i suoi rappresentanti “autocertificati” (dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo) che si confronteranno con i quattro esperti: Amalia Ercoli Finzi (prima ingegnera aerospaziale italiana), Giuseppe Antonelli (linguista), Ester Viola (avvocata civilista) e Alberto Grandi (storico dell’alimentazione, autore de L’invenzione del cuoco)

