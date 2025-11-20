Codice Unlocked, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 20 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Codice Unlocked. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Codice Unlocked – Trama
“Codice Unlocked” (titolo originale: “Unlocked”) è un thriller d’azione del 2017 diretto da Michael Apted. La storia segue Alice Racine (Noomi Rapace), un’agente della CIA esperta in interrogatori, che estrae da un prigioniero terrorista informazioni cruciali su un imminente attacco biologico contro Londra. Tuttavia, dopo aver riferito i dettagli al suo superiore Frank Sutter (Michael Douglas), Alice scopre di essere stata ingannata: le informazioni fornite hanno in realtà aiutato i terroristi a portare avanti il piano.
Coinvolta in un complotto che coinvolge tradimenti interni all’agenzia e inseguimenti mozzafiato, Alice deve correre contro il tempo per fermare l’attentato, alleandosi con un ex soldato britannico (Orlando Bloom) e affrontando nemici inaffidabili.
Codice Unlocked – Cast
Noomi Rapace: Alice Racine, protagonista e agente CIA
Orlando Bloom: Jack Alcott, ex soldato e alleato di Alice
Michael Douglas: Frank Sutter, capo CIA traditore
Toni Collette: Emily Knudsen, analista CIA
John Malkovich: Robert Hunter, ex capo di Alice
Tammy DiCaprio: Nance, agente CIA
Philip McGinley: Anderson, ufficiale MI5
Johnny Messner: Ed, mercenario
Ashraf Barhom: Amal, terrorista
Nabil Elouahabi: Masoud, complice dei terroristi