Italia’s Got Talent 2020: Powa Tribe in finale! (foto e video)

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent del 26 febbraio 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche i Powa Tribe. I ragazzi si sono esibiti davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Powa Tribe

I Powa Tribe sono una crew di ballerini formata da ragazzi tra i 14 e i 29 anni. Il gruppo ha avuto l’idea di ideare una coreografia su una poesia di Simone Savogin, apparso come concorrente proprio a Italia’s Got Talent lo scorso anno. Il risultato è un’esibizione molto sentita, veloce e intensa, che ha convinto la giuria. Oltre ai 4 sì, i Powa Tribe sono così stati scelti come vincitori di puntata e sono volati in finale!

A voi le immagini e il video integrale dell’esibizione!