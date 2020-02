Italia’s Got Talent 2020: Falcon Merlino (foto)

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent del 26 febbraio 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Falcon Merlino. L’uomo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Falcon Merlino

Falcon Merlino, un aspirante musicista che si è trovato parecchie porte chiuse, ha deciso di inventare un modo nuovo di cantare…in verticale! In una lingua strana ha quindi presentato il suo rap, che non ha però convinto la giuria. Dopo 3 no, Matano gli ha dato un sì di contentino.

A voi le immagini dell’esibizione!