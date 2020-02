Italia’s Got Talent 2020: Coro degli Angeli Universitari di Roma (foto e video)

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent del 26 febbraio 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche il Coro degli Angeli Universitari di Roma. I ragazzi si sono esibiti davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Coro degli Angeli Universitari di Roma

I Coro degli Angeli Universitari di Roma è formato da ragazzi africani, perlopiù studenti, che si sono incontrati a Roma. Hanno presentato una rivisitazione del brano dei Boomdabash Per un milione, con degli inserti più classici africani. La performance è piaciuta alla giuria, anche se prima di dire sì ha chiesto di sentire anche qualche brano tradizionale. Bravi!

A voi le immagini dell’esibizione!