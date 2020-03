Italia’s Got Talent 2020, finale: Claudio Morici (foto)

Nella finale puntata di Italia’s Got Talent del 6 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Enrico Papi, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Claudio Morici. L’uomo si è esibito davanti ai tre giudici –Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini– ed all’ospite Enrico Brignano.

Italia’s Got Talent 2020, Claudio Morici

In finale, Claudio ha deciso di non proporre un testo suo, ma… l’elenco telefonico di Roma del 2012! Ironizzando sull’assenza di pubblico in studio. Un monologo originale e divertente, che ha cercato anche di coinvolgere i giudici e di essere sul pezzo.