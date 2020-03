Italia’s Got Talent 2020, finale: Francesco Carrer (foto)

Nella finale puntata di Italia’s Got Talent del 6 marzo 2020, in onda su Tv8 condotto da Enrico Papi, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Francesco Carrer. Il ragazzino si è esibito davanti ai tre giudici –Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini– ed all’ospite Enrico Brignano.

Italia’s Got Talent 2020, Francesco Carrer

Francesco Carrer ha 13 anni, è della provincia di Treviso e ha iniziato a cantare con la nonna, quando la accompagnava in Chiesa. Per la finale, ha voluto portare “In my blood” di Shawn Mendes, canzone che rispecchia il suo stato d’animo adolescenziale. Una voce davvero pazzesca, per la sua età.