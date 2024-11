Alle ore 18.15 di martedì 19 novembre si gioca Italia-Ucraina U21, partita valida per le qualificazioni agli Europei di calcio di categoria in programma allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa.

Dove vedere Italia-Ucraina U21 in tv

È possibile vedere Italia-Ucraina U21 in diretta in chiaro dalle ore 18.00 su Rai 2. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet.

Radiocronaca Italia-Ucraina U21

La radiocronaca di Italia-Ucraina U21 verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. La si può ascoltare cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram