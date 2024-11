Questa sera, martedì 19 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Big Game – Caccia al presidente. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Big Game – Caccia al presidente – Trama

In un’azione inaspettata e pericolosa, l’Air Force One, a bordo del quale viaggia il Presidente degli Stati Uniti, viene attaccato da un gruppo di terroristi. L’aereo è costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza nei boschi finlandesi, lasciando il Presidente solo e in balia degli elementi.

A soccorrerlo arriva Oskari, un ragazzino di 13 anni che si trova nella foresta per un rito di passaggio. Inizialmente diffidente, il Presidente deve fare affidamento sul giovane finlandese per sopravvivere nella natura selvaggia e sfuggire ai terroristi che lo stanno cercando.

Insieme, il Presidente e Oskari intraprendono una corsa contro il tempo, affrontando pericoli inattesi e scoprendo un’inaspettata connessione.

Big Game – Caccia al presidente – Cast

Samuel L. Jackson: interpreta il Presidente degli Stati Uniti, un uomo potente e determinato, costretto a confrontarsi con una situazione estrema.

Onni Tommila: interpreta Oskari, il giovane finlandese che diventa l’inaspettato alleato del Presidente.

Ray Stevenson: interpreta Vizir, il leader del gruppo terroristico che ha attaccato l’Air Force One.

Jim Broadbent: interpreta il Segretario alla Difesa, che coordina le operazioni di ricerca e soccorso.

